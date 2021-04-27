Восьмиклассница из Нижнего Тагила стала призером международного конкурса

Восьмиклассница из Нижнего Тагила стала призером международного конкурса
Восьмиклассница из Нижнего Тагила стала призером международного конкурса
Сегодня, 12:54ОбществоФото: pixabay.com
Ученица восьмого класса из школы № 66 Нижнего Тагила Лидия Метелева стала финалисткой международного конкурса «Дебют в науке».

Защита исследовательских работ и проектов учеников с восьмого по 11 классов проходила очно на площадках Евразийского экономического форума молодёжи. Мероприятие было организовано в УрГЭУ в Екатеринбурге.

Тагильчанка заняла третье место в номинации «Клуб путешественников». Руководителем проекта была учитель истории Александра Ермакова, пишет «Тагильский рабочий» со ссылкой на управление образования Нижнего Тагила.

Напомним, 14-летняя тагильчанка Алена Архипова также стала призером международного экономического конкурса «Дебют в науке» по направлению «Компьютерный гений».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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