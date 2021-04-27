Восьмиклассница из Нижнего Тагила стала призером международного конкурса

Защита исследовательских работ и проектов учеников с восьмого по 11 классов проходила очно на площадках Евразийского экономического форума молодёжи. Мероприятие было организовано в УрГЭУ в Екатеринбурге.
Тагильчанка заняла третье место в номинации «Клуб путешественников». Руководителем проекта была учитель истории Александра Ермакова, пишет «Тагильский рабочий» со ссылкой на управление образования Нижнего Тагила.
Напомним, 14-летняя тагильчанка Алена Архипова также стала призером международного экономического конкурса «Дебют в науке» по направлению «Компьютерный гений».