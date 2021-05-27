Учитель из Нижнего Тагила стала победителем областного конкурса «Воспитать человека»

Учитель из Нижнего Тагила стала победителем областного конкурса «Воспитать человека»
Учитель из Нижнего Тагила стала победителем областного конкурса «Воспитать человека»
Сегодня, 13:51ОбществоФото: Официальный сайт гимназии № 18 Нижнего Тагила
Победителем областного конкурса «Воспитать человека» стала учитель из гимназии № 18 Нижнего Тагила Елена Олькова.

В ежегодном конкурсе, организованном Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, приняли участие 118 человек, сообщает городское управление упразования.

По итогам финального отбора, успешно преодолев все испытания, первое место завоевала заняла учитель французского языка гимназии № 18 Елена Олькова. Она представляла на конкурсе классный час «Давайте, жить дружно», а также мастер-класс «Три письма или «Зорко одно лишь сердце».

Тагильский педагог в рамках конкурса продемонстрировала умение импровизировать, ставить цели и достигать их, взаимодействовать со всеми субъектами образовательного процесса на интерактивной основе, а также заинтересовывать детей и заслуживать их доверие.

Напомним, по итогам всероссийского конкурса одним из «Лучших руководителей РФ» стала заведующий детским садом № 209 «Радость» Нижнего Тагила Оксана Рагозина. В рамках конкурсной программы члены жюри оценивали основные качества руководителя, в том числе организаторские и лидерские качества, обладание стратегическим и инновационным мышлением.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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