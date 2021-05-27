В девять раз выросла безработица за год в Нижнем Тагиле

В девять раз выросла безработица за 2020 год в Нижнем Тагиле. По данным городского центра занятости, на 1 января 2021 года было зарегистрировано 7 146 безработных тагильчан.

В 2020 году на учет в качестве безработных в ГКУ «Нижнетагильский центр занятости» встали 14 057 человек, что почти в два раза больше, чем в 2019 году (7 339 человек). Из числа обратившихся было трудоустроено 3 935 человек (28%), говорится в докладе главы Нижнего Тагила о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2020 год. По состоянию на 1 января 2021 года в службе занятости было зарегистрировано 7 140 человек, что больше в 9,4 раза уровня на ту же дату прошлого года (755 человек). Большая часть нетрудоустроенных — это молодежь в возрасте 16 — 29 лет (1 897 человек), что в 14,2 раза больше, чем за соответствующий период 2019 года. Меньше всего безработных — среди людей предпенсионного возраста. Напомним, потерявшим работу жителям Нижнего Тагила предложили заняться уборкой улиц и мытьем посуды. Дополнительный доход можно получить помимо получаемого пособия, пока у граждан нет постоянной работы, сообщили в Нижнетагильском центре занятости. Мыть посуду и мести улицы предложили безработным жителям Нижнего Тагила

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