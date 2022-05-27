Правозащитница Татьяна Мерзлякова посетила колонию и приняла граждан в Нижнем Тагиле

Правозащитница Татьяна Мерзлякова посетила колонию и приняла граждан в Нижнем Тагиле
Правозащитница Татьяна Мерзлякова посетила колонию и приняла граждан в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:33ОбществоФото: Официальный сайт уполномоченного по правам человека Свердловской области
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова совершила рабочую поездку в Нижний Тагил. В ее ходе она посетила колонии, побеседовала с людьми и высказала мнение о возможном появлении общенациональной детской организации.

Татьяна Мерзлякова побывала в Нижнем Тагиле 26 мая. Сначала она осмотрела женскую колонию № 6 и колонию № 13 для бывших сотрудников силовых органов «Красная утка», узнала у отбывающих наказание об условиях заключения. У омбудсмена возникли нарекания к качеству оказания медпомощи в исправительных учреждениях.

Фото:Официальный сайт уполномоченного по правам человека Свердловской области

После посещения колоний общественница впервые за долгое время устроила очный прием для горожан. Ранее почти все встречи проходили дистанционно через сеть из-за рисков пандемийного времени. По словам Мерзляковой, жители говорили ей о проблемах с земельной собственностью и тяжелых жизненных ситуациях, но вовсе не жаловались на полицию.

Кроме того, Татьяна Мерзлякова встретилась с мэром Нижнего Тагила. По итогам встречи правозащитница объявила, что в ближайшее время в городе будут предоставлены квартиры обманутым участникам долевого строительства.

Во время визита омбудсмен прокомментировала инициативу создания всероссийского детского общества. По ее словам, сейчас правильно вспоминают опыт пионерской организации, а создание нового объединения позволило бы занять детей и подростков и снизить уровень жестокости в их среде.

«Детей надо чем-то занимать. Пока нет такой мощной детской организации, я бы хотела, чтобы работали все службы примирения. Пока всего этого не будет – будет сложно», заявила Татьяна Мерзлякова TagilCity.ru.

Недавно несовершеннолетние совершили в Нижнем Тагиле несколько противоправных деяний. В частности, подростки избивали ровесников и нападали на высказавшего недовольство их поведением мужчину.

Сюжеты:
Новости УрФОНижний Тагил
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