Правозащитница Татьяна Мерзлякова посетила колонию и приняла граждан в Нижнем Тагиле

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова совершила рабочую поездку в Нижний Тагил. В ее ходе она посетила колонии, побеседовала с людьми и высказала мнение о возможном появлении общенациональной детской организации.

Татьяна Мерзлякова побывала в Нижнем Тагиле 26 мая. Сначала она осмотрела женскую колонию № 6 и колонию № 13 для бывших сотрудников силовых органов «Красная утка», узнала у отбывающих наказание об условиях заключения. У омбудсмена возникли нарекания к качеству оказания медпомощи в исправительных учреждениях. Фото: Официальный сайт уполномоченного по правам человека Свердловской области После посещения колоний общественница впервые за долгое время устроила очный прием для горожан. Ранее почти все встречи проходили дистанционно через сеть из-за рисков пандемийного времени. По словам Мерзляковой, жители говорили ей о проблемах с земельной собственностью и тяжелых жизненных ситуациях, но вовсе не жаловались на полицию. Кроме того, Татьяна Мерзлякова встретилась с мэром Нижнего Тагила. По итогам встречи правозащитница объявила, что в ближайшее время в городе будут предоставлены квартиры обманутым участникам долевого строительства. Во время визита омбудсмен прокомментировала инициативу создания всероссийского детского общества. По ее словам, сейчас правильно вспоминают опыт пионерской организации, а создание нового объединения позволило бы занять детей и подростков и снизить уровень жестокости в их среде. «Детей надо чем-то занимать. Пока нет такой мощной детской организации, я бы хотела, чтобы работали все службы примирения. Пока всего этого не будет – будет сложно», заявила Татьяна Мерзлякова TagilCity.ru. Толпа подростков избила мужчину за замечание в Нижнем Тагиле Недавно несовершеннолетние совершили в Нижнем Тагиле несколько противоправных деяний. В частности, подростки избивали ровесников и нападали на высказавшего недовольство их поведением мужчину.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter