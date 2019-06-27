Поисковики выдвинули техногенную версию смерти группы Дятлова

Карелин рассказал, что он стал свидетелем явления, которое могло напугать дятловцев. Во время поисковой операции он видел светлое пятно в небе, которое перемещалось. Это могло заставить туристов выбежать без теплых вещей из палатки.

Мы, посовещавшись, тогда решили, что это метеор. Но спустя несколько лет нам стали показывать запуски ракет с «Байконура», это я и видел 17 февраля,пишет Карелин

В 2010 году стало известно, что в то время, когда проходил туристический поход группы Дятлова, действительно был совершен аварийный запуск ракеты. По мнению исследователя, ожоги на телах погибших могут свидетельствовать о техногенной версии их смерти.