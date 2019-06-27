Поисковики выдвинули техногенную версию смерти группы Дятлова
Участник поисков группы Дятлова под Ивделем в 1959 году Владислав Карелин сообщил, что туристы могли погибнуть в результате аварийного запуска ракеты с «Байконура», пишет РИА «Новости».
Карелин рассказал, что он стал свидетелем явления, которое могло напугать дятловцев. Во время поисковой операции он видел светлое пятно в небе, которое перемещалось. Это могло заставить туристов выбежать без теплых вещей из палатки.
Мы, посовещавшись, тогда решили, что это метеор. Но спустя несколько лет нам стали показывать запуски ракет с «Байконура», это я и видел 17 февраля,пишет Карелин
В 2010 году стало известно, что в то время, когда проходил туристический поход группы Дятлова, действительно был совершен аварийный запуск ракеты. По мнению исследователя, ожоги на телах погибших могут свидетельствовать о техногенной версии их смерти.
Напомним, что в 2019 году следователи возобновили уголовное дело о гибели группы Дятлова, в Нижнем Тагиле на горе Белой были проведены следственные мероприятия, с участием добровольцев были воссозданы последние часы жизни каждого из участников группы Дятлова. Также собственное расследование проводил телеканал «Россия 1», в Ивдель приезжал телеведущий Андрей Малахов.