В Екатеринбурге защитники сквера подали новую заявку о проведении референдума

По словам участника комитета Алексея Антонова, в новом ходатайстве изменен второй вариант для голосования, так как епархия отказалась от строительства храма в сквере.

Ходатайство подала группа из 12 человек. Она предложила вынести на местный референдум вопрос ««В целях решения непосредственно населением муниципального образования «Город Екатеринбург» вопроса местного значения городского округа «Утверждение правил землепользования и застройки муниципального образования» в части определения статуса земельного участка по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, в районе Октябрьской площади, кадастровый номер участка 66:41:0301901:245 выберите один из вариантов ответа».

Сначала варианты ответа были «За сквер» или «За храм». Новый вариант подразумевает «За размещение объекта религиозного назначения» (вы за сохранение у земельного участка статуса «земли религиозного назначения (ЦС-5)».