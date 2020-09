Заморозки и 10 тысяч гуляющих уральцев. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 27 сентября.

За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле выявлено 11 случаев COVID-19. Общее количество заразившихся составляет 1805 человек. В Свердловской области за сутки подтвердили 141 случай заражения коронавирусом, 67 человек выписано из больниц, летальных случаев не зафиксировано. Всего за время пандемии в регионе выявлено 28 716 заболевших. Перешагнули за 1,8 тысячи: названо число «коронавирусных» больных в Нижнем Тагиле Прилетевшие 27 сентября из-за границы свердловские туристы, вынуждены были простоять пять часов в очереди в аэропорту Кольцово. Граждане выстроились в ожидании теста на COVID-19. Задержка была обусловлена тем, что принимал анализы лишь один сотрудник. В аэропорту отметили, что сдавать анализ сразу после перелёта не обязательно. Можно это сделать позднее, посетив ближайшую к дому поликлинику. Вернувшиеся в Екатеринбург туристы заявили о многочасовом ожидании теста на COVID-19 В Екатеринбурге прошла перенесенная из-за пандемии «Майская прогулка». В ней приняли участие около 10 тысяч человек. Им предлагалось выбрать один из трех маршрутов, а затем пройти до 42 километров. За прошедшие годы общее число участников достигает примерно 150 тысяч человек. В Екатерибурге 10 тысяч человек вышли на прогулку Уральские метеорологи продлили экстренное предупреждение о возможном похолодании и заморозках. Ранее ожидалось, что снижение температуры может произойти ночью 26 сентября, однако теперь ожидается, что предупреждение сохранится до понедельника 28 сентября. Температура может опуститься до -3 градусов. В Свердловской области продили экстренное предупреждение о заморозках

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter