Заморозки и 10 тысяч гуляющих уральцев. Итоги дня в Свердловской области

Прилетевшие 27 сентября из-за границы свердловские туристы, вынуждены были простоять пять часов в очереди в аэропорту Кольцово. Граждане выстроились в ожидании теста на COVID-19. Задержка была обусловлена тем, что принимал анализы лишь один сотрудник. В аэропорту отметили, что сдавать анализ сразу после перелёта не обязательно. Можно это сделать позднее, посетив ближайшую к дому поликлинику.