С начала года полицейские Свердловской области изъяли 90 килограммов наркотиков

С начала 2020 года сотрудники правоохранительных органов по Свердловской области изъяли около 90 килограммов наркотических веществ. Об этом рассказал начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

По его словам, всего было определено свыше четырех тысяч преступлений в сфере сбыта наркотиков, что на 6,8% больше, чем за тот же период 2019 года. Количество фактов хранения наркотиков за этот год также возросло на 19,5% и стало составлять 1,6 тысяч. 1049 человек было привлечено к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений по незаконному обороту наркотических веществ, и это на 11,1% больше, чем в прошлом году. Несмотря на положительные результаты по данному вопросу, ни один оперуполномоченный не скажет, что изобличены все наркодилеры. Пока есть жертвы от криминального зелья, полиция будет усиливать меры по борьбе с этим злом, подчеркнул Горелых. На данный момент, полиция организовала акцию «Сообщи, где торгуют смертью». Любой, кто имеет какие-то сведения об обороте запрещенных веществ, может поделиться ими по «телефону доверия». Напомним, накануне полицейские Нижнего Тагила задержали закладчика с большой партией наркотиков. В общей сложности полицейские обнаружили более 100 грамм синтетического и растительного наркотика. Со слов задержанного, он занимался распространением наркотиков на протяжении двух лет, хотя имел официальную работу. Тагильские полицейские задержали закладчика с большой партией наркотиков

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter