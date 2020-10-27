Тагильский учитель представит регион во Всероссийском экспертном педсовете

О создании новой структуры в августе 2020 года заявил глава федерального Минпросвещения Сергей Кравцов во время прямого диалога с учительским сообществом. Набор осуществлялся путем открытого голосования. За кандидатов со всей страны было оставлено более 212 тысяч голосов. В общей сложности поступило 1779 заявок.