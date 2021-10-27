Обвиняемый в краже телефонов и велосипеда предстанет перед судом в Екатеринбурге

21 июля на остановке на улице Бакинских Комиссаров к мужчине за помощью обратилась женщина. Она попросила его занести в салон трамвая детскую коляску. Тогда злоумышленник заметил телефон, торчащий из кармана коляски. Вытащив смартфон, он скрылся. В этот же день уралец похитил сотовый у продавца пекарни. Он попросил позвонить, после чего поспешил к выходу. Аналогичным образом он на следующий день украл телефон у случайного прохожего на улице Ильича и кошелек у продавца торгового павильона, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.