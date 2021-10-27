Обвиняемый в краже телефонов и велосипеда предстанет перед судом в Екатеринбурге

Обвиняемый в краже телефонов и велосипеда предстанет перед судом в Екатеринбурге
Обвиняемый в краже телефонов и велосипеда предстанет перед судом в Екатеринбурге
Сегодня, 22:07ОбществоФото: 1MI
Обвиняемый в преступлениях, совершенных в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, предстанет перед судом за кражи, грабеж и мошенничество.

12 июля мужчина попросил у своего знакомого велосипед, однако потом уехал на нем в неизвестном направлении. 17 июля уралец, находясь в помещении универмага, похитил телефон, который принадлежал реализатору торгового зала. Отвлекая владелицу, обвиняемый попросил у нее показать комплект постельного белья, после чего схватил устройство и убежал.

21 июля на остановке на улице Бакинских Комиссаров к мужчине за помощью обратилась женщина. Она попросила его занести в салон трамвая детскую коляску. Тогда злоумышленник заметил телефон, торчащий из кармана коляски. Вытащив смартфон, он скрылся. В этот же день уралец похитил сотовый у продавца пекарни. Он попросил позвонить, после чего поспешил к выходу. Аналогичным образом он на следующий день украл телефон у случайного прохожего на улице Ильича и кошелек у продавца торгового павильона, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

В результате полицейские задержали 40-летнего безработного местного жителя. Он сознался в содеянном и рассказал, что похищал за вознаграждение. Общая сумма причиненного ущерба составила около 50 тысяч рублей.

В отношении обвиняемого возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Кража» и «Грабеж».

Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина в торговой точке на улице Захарова похитил спиртные напитки. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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