Екатеринбуржец обвинил полицейских в отказе расследовать кражу

Житель Екатеринбурга сообщил о том, что сотрудники полиции отказались разыскивать документы и ключи, которые были украдены в ночном клубе.

Инцидент произошел в отделе полиции №7. Как рассказал пострадавший, он с сестрой отдыхал минувшей ночью в клубе Duty Free. В какой-то момент у него из сумки пропали документы, бирки от верхней одежды, а также ключи от машины и от квартиры. После этого молодой человек решил обратиться в полицию, но не смог дозвониться. Трубку взяли только в службе спасения и пообещали передать информацию сотрудникам правоохранительных органов, рассказал пострадавший Е1. Позже пострадавший сам приехал в участок, но его отправили в другое отделение, сославшись на то, что кража совершена не на их территории. Тогда мужчина поехал в седьмой участок и написал заявление. Однако, по его словам, ему заявили, что искать ничего не будут, так как там нет камер наблюдения. В городском УМВД сообщили, что в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Напомним, 41-летний житель Нижнего Тагила похитил мобильный телефон у пьяного собутыльника и попытался ограбить продуктовый магазин. Ранее он был неоднократно судим за различные преступления. Вор-рецидивист из Нижнего Тагила попался на краже кольца и крестика

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