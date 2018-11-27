Петиция в поддержку экс-директора Екатеринбургского цирка набрала более 1200 подписей

Петицию опубликовала врач и преподаватель Уральского медицинского университета Елена Зерчанинова. Адресатом является министр культуры РФ Владимир Мединский. Автор и подписавшиеся требуют восстановить в должности уволенного ранее Анатолия Марчевского.

Я являюсь многолетним зрителем и поклонником циркового искусства, в Екатеринбургском цирке Анатолий Павлович Марчевский ежегодно ставил потрясающие цирковые спектакли. Марчевский создал и проводил на протяжении 10 лет уникальный в цирковом мире «Фестиваль клоунов». Знаю Анатолия Павловича и как депутата Законодательного собрания Свердловской области, неоднократно при его участии решались вопросы социальной помощи избирателям, и он всегда откликался на беды и проблемы наших горожан,указано в тексте петиции.

Известно, что среди 1200 человек, которые подписали обращение есть и участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев, сообщают «Аргументы и факты Урал».

Анатолий Павлович, мы с тобой! Друзья, подписать просто, по ссылке в моем профиле! Спасем нашего директора, спасем наш цирк!обратился Исаев к своим подписчикам в социальной сети Instagram.