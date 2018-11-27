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Петиция в поддержку экс-директора Екатеринбургского цирка набрала более 1200 подписей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Петиция в поддержку экс-директора Екатеринбургского цирка набрала более 1200 подписей

Сегодня, 07:30ОбществоФото: vk.com/circusekb
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