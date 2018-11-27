Тагильские студенты стали призерами национального этапа чемпионата «Абилимпикс»
Сегодня, 13:17ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Студенты из Нижнего Тагила Денис Грехов и Антон Мельников завоевали золото и бронзу на национальном этапе чемпионата профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».
Сюжеты: Нижний Тагил
Студент Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств Денис Грехов принял участие в национальном этапе чемпионата уже второй раз. В 2017 году он завоевал бронзовую медаль. В 2018 году Денис стал победителем в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».
Еще одним призером из Нижнего Тагила стал учащийся Нижнетагильскго государственного профессионального колледжа имени Н.А. Демидова Антон Мельников. Он выиграл третье место в номинации «Туризм».
Всего представители Свердловской области завоевали на чемпионате «Абилимпикс» семь медалей: одну золотую, три серебряных и три бронзовых, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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