Тагильские студенты стали призерами национального этапа чемпионата «Абилимпикс»

Студент Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств Денис Грехов принял участие в национальном этапе чемпионата уже второй раз. В 2017 году он завоевал бронзовую медаль. В 2018 году Денис стал победителем в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».