Свердловчанка завоевала бронзу на Чемпионате мира по армреслингу
Сегодня, 13:41СпортФото: официальный канал Всемирной федерации армрестлинга (WAF) на видеохостинге «Youtube»
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Жительница Свердловской области стала призером Чемпионата мира по армреслингу в Анталье.
Сюжеты: Пригород
С 12 по 21 октября в Анталье в Турции проходил Чемпионат мира по армреслингу, в котором приняла участие жительница села Бродово Горноуральского городского округа Елена Путилова.
Девушка выступила в категории 45 кг среди юниорок. Елена стала третьей в соревнованиях на правой руке. Путилова занимается в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» у тренера – преподавателя Валерия Ларионова.
В апреле 2018 года девушка одержала победу в Первенстве России, а в мае завоевала серебро на Чемпионате мира в Болгарии.
26 октября спортсменку и тренера поздравили на открытии клуба настольного тенниса в школе №24 в Горноуральске, информирует официальный сайт Горноуральского городского округа.
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