Свердловчанка завоевала бронзу на Чемпионате мира по армреслингу

С 12 по 21 октября в Анталье в Турции проходил Чемпионат мира по армреслингу, в котором приняла участие жительница села Бродово Горноуральского городского округа Елена Путилова.

Девушка выступила в категории 45 кг среди юниорок. Елена стала третьей в соревнованиях на правой руке. Путилова занимается в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» у тренера – преподавателя Валерия Ларионова.

В апреле 2018 года девушка одержала победу в Первенстве России, а в мае завоевала серебро на Чемпионате мира в Болгарии.