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Свердловчанка завоевала бронзу на Чемпионате мира по армреслингу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчанка завоевала бронзу на Чемпионате мира по армреслингу

Сегодня, 13:41СпортФото: официальный канал Всемирной федерации армрестлинга (WAF) на видеохостинге «Youtube»
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