Житель Ачинского района обвиняется в приминении насилия к сотруднику ГИБДД
Сегодня, 20:53ОбществоФото: pixabay.com
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39-летний водитель лесовоза из поселка Уфимский Ачинского района обвиняется в применении насилия по отношению к сотруднику ГИБДД.
Обвиняемый ударил по лицу кулаком сотрудника ГИБДД и оторвал погон с его формы. 2 сентября текущего года жену обвиняемого, которая находилась за рулем, остановили правоохранители. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, и сотрудники ГИБДД забрали у нее ключи от машины. Тогда женщина решила позвонить своему мужу.
Мужчину также находился в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия его привез друг. Приехав, мужчина начал требовать, чтобы его жене вернули ключи от машины. Когда он получил отказ от сотрудников ГИБДД, то ударил одного из них кулаком по лицу, после чего был задержан.
На мужчину заведено уголовное дело, которое направлено для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
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