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Житель Ачинского района обвиняется в приминении насилия к сотруднику ГИБДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Police 378255 1920

Житель Ачинского района обвиняется в приминении насилия к сотруднику ГИБДД

Сегодня, 20:53ОбществоФото: pixabay.com
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