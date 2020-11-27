В Нижнем Тагиле задержали двух молодых дам-закладчиц с мефедроном

В Нижнем Тагиле задержали двух молодых дам-закладчиц с мефедроном

Сегодня, 13:06ОбществоPhoto: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле двух молодых девушек задержали за то, что они делали закладки с наркотическими веществами, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было изъято почти 40 грамм мефедрона.

В районе микрорайона Голый Камень оперативники установили наблюдение, так как им поступила информация о том, что неизвестные посредством закладок сбывают наркотики.

В лесном массиве на улице Носова внимание сотрудников полиции привлекла иномарка синего цвета, а недалеко от нее прогуливались две молодые девушки. Как только машина полиции приблизилась к ним, одна из девушек выбросила полиэтиленовый пакет. В нем обнаружен 21 сверток из изоленты зеленого цвета. По данным специалистов, там находилось около трех грамм синтетического наркотика.

Задержанными оказались ранее не привлекавшиеся к ответственности девушки 23 и 26 лет. Они признались, что нехватка денежных средств заставила их искать более прибыльную работу. Подруги решили проверить себя в качестве курьеров.

В продолжение оперативных мероприятий были найдены еще 22 закладки, упакованные в ту же изоленту.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК Российской Федерации (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Максимальная санкция по статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Суд учел, что ранее девушки не привлекались и счел возможным избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В полиции отметили, что с начала года возбуждено 766 уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотических веществ, из них 460 — за сбыт. Из незаконного оборота изъято более 11 килограмм наркотиков, из которых почти восемь являются синтетическими веществами.

Задержание закладчиц
Photo:пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»

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