В Нижнем Тагиле задержали двух молодых дам-закладчиц с мефедроном

В лесном массиве на улице Носова внимание сотрудников полиции привлекла иномарка синего цвета, а недалеко от нее прогуливались две молодые девушки. Как только машина полиции приблизилась к ним, одна из девушек выбросила полиэтиленовый пакет. В нем обнаружен 21 сверток из изоленты зеленого цвета. По данным специалистов, там находилось около трех грамм синтетического наркотика.