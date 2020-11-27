В Свердловской области с начала года возросло число IT-преступлений

В Свердловской области с начала года возросло число IT-преступлений

Сегодня, 10:16ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
За 10 месяцев 2020 года в Свердловской области в два раза выросло число мошенничеств, которые совершены с применением IT-технологий. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых со ссылкой на данные отделения по борьбе с мошенничеством.

Как пишет РБК, по данным главы отделения Ильи Баталова, в целом за этот период зарегистрировано около восьми тысяч фактов преступлений на территории региона. По сравнению с прошлым годом, показатели выросли на две тысячи.

Он отметил, что наибольшее число обращений поступает от жителей Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Каменска-Уральского.

Одним из наиболее распространенных преступлений является кража средств с банковских карт. С начала года было зарегистрировано 1,9 тысячи преступлений, что на 500 больше прошлого периода. Общий ущерб превышает 80 миллионов рублей.

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