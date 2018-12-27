Тагильские спасатели награждены знаками отличия в честь профессионального праздника
27 декабря нижнетагильские спасатели отпраздновали профессиональный праздник. Лучшие сотрудники отмечены грамотами и благодарственными письмами администрации города. Подарком для работников нижнетагильского звена РСЧС стали 2 единицы спецтехники.
Спасатели Нижнего Тагила получили награды в честь профессионального праздника. 23 сотрудника отмечены грамотами и благодарственными письмами от администрации города. Шестеро представителей «Центра защиты населения и территории города» удостоены нагрудных знаков «За заслуги». Также благодарность от мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева получила ученица среднего общеобразовательного учреждения №4 Алина Милосердова. Школьница заняла призовое место на чемпионате мира по пожарно-прикладному спорту.
В честь Дня спасателя специалисты «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила» получили две единицы спецтехники: мотовездеход и аварийно-спасательный транспорт, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Поздравляли спасателей глава города Владислав Пинаев, начальник 9-го отряда противопожарной службы по региону Сергей Колчин и начальник отдела гражданской защиты жителей Андрей Мишин.
На ваших плечах лежит большая ответственность. Девиз «Предупреждение, спасение, помощь» в полной мере раскрывает суть вашей повседневной работы, сказал Владислав Пинаев.
Награждение состоялось в малом зале Общественно-политического центра прошло на совещании по подведению итогов деятельности нижнетагильского звена РСЧС в 2018 году. В течение года единой диспетчерской службой города было обработано около двухсот тысяч заявлений. В 2018 году на территории Нижнего Тагила зафиксированы 224 пожара, в которых умерли 20 человек. В водоемах утонули пять человек, что в два раза меньше, чем в 2017 году.
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