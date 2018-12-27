Тагильские спасатели награждены знаками отличия в честь профессионального праздника

Спасатели Нижнего Тагила получили награды в честь профессионального праздника. 23 сотрудника отмечены грамотами и благодарственными письмами от администрации города. Шестеро представителей «Центра защиты населения и территории города» удостоены нагрудных знаков «За заслуги». Также благодарность от мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева получила ученица среднего общеобразовательного учреждения №4 Алина Милосердова. Школьница заняла призовое место на чемпионате мира по пожарно-прикладному спорту.

Награждение состоялось в малом зале Общественно-политического центра прошло на совещании по подведению итогов деятельности нижнетагильского звена РСЧС в 2018 году. В течение года единой диспетчерской службой города было обработано около двухсот тысяч заявлений. В 2018 году на территории Нижнего Тагила зафиксированы 224 пожара, в которых умерли 20 человек. В водоемах утонули пять человек, что в два раза меньше, чем в 2017 году.