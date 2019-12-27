В Нижнем Тагиле рабочая группа по обращению с ТКО составила план работ на 2020 год

Во главе рабочей группы стоит заместитель главы администрации муниципалитета по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Кроме того, в работе группы приняли участие генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, руководитель ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов, заместитель председателя Нижнетагильской городской Думы Игорь Базилевич, руководители профильных управлений, представители общественных организаций и ТОСов.

Участники обсуждали, какие работы будут проводиться в 2020 году и утвердили регламент рабочей группы. В следующем году планируется проводить заседания раз в квартал, обсуждать реализацию концессионного соглашения в отношении переработки, накопления и захоронения ТКО. Кроме того, также будут подняты темы, касающиеся создания площадок для временного размещения мусора на территории ИСЖ и информационного сопровождения экологической реформы.

На первом, установочном заседании, председатель общественной организации «Экология «Тагил» Елена Черпакова предложила сделать в Нижнем Тагиле площадки для раздельного сбора мусора в одном из ТОСов и многоквартирном доме. Участникам предстоит определиться с двумя площадками, где будет реализован проект. В начале 2020 года его планируется запустить.