Лучше б отсидел: как тагильчане отбывают наказание в виде обязательных работ

— Употребляет наркотические вещества. Был суд по замене обязательных работ на лишение свободы, но она вместо того, чтобы идти на судебное заседание, пошла в магазин «Райт» и своровала там коньяк. То есть мы сидим, ее ждем: судья, прокурор, адвокат. А она идет и ворует этот коньяк. Или находилась на больничном, пришла на прием и у женщины из сумки украла телефон. Когда сдавали флюорографию, одна раздевалась, вторая одевалась.