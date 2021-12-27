Лучше б отсидел: как тагильчане отбывают наказание в виде обязательных работ

15 октября 2021 год.
Где он? Нет, ты скажи, вот где его носит?
Возле одиноко работающего граблями осужденного стоит статная женщина со строгим взглядом и немного взволнованным лицом. Это Людмила Викторовна (прим. — имя изменено) — представитель управляющей компании, где отрабатывают преступники. Она распределяет работу и следит, чтобы осужденные вовремя явились. Вот и сейчас один из них затерялся по дороге от УК до двора, где необходимо собирать листву. Сегодня отрабатывают три человека, но пока удается застать одного.
Григорий, 56 лет, 240 часов, статья — угроза убийством.
Как говорит Григорий, отбывает он наказание из-за любви. Однако из разговора удается узнать, что мужчина сильно избил свою жену.
С женой больше не общаетесь?
Кого? Мы живем с ней до сих пор, — удивляется вопросу он.
Так она еще и звонит постоянно, переживает за него, — добавляет Людмила Викторовна.
Жена после избиения забрала заявление, но Григорию присудили 240 часов обязательных работ. Теперь мужчина каждое утро, после ночной смены на пилораме, ходит в управляющую компанию и трудиться по четыре часа.
Я бы лучше отсидел этот месяц, чем вот так ходить. У меня восемь судимостей, что мне бояться месяц отсидеть. Убийство, милиционеров гонял, стрелял в милиционеров. Там были условные маленько. Ну, сидел раз пять. Половину вашей жизни (прим. — 14 лет).
Заменить часы отработки на лишение свободы можно, если не явиться более двух раз. Но, по словам Григория, исправить человека тюрьмой невозможно. И он предлагает свой метод борьбы с преступностью:
Погладить по голове, налить стопочку, дать закусить. Человек добрый стал, — говорит он и предлагает выпить в ближайшем кафе.
Через минут 15 появляется веселый мужчина с запахом алкоголя. Косится на злой взгляд Людмилы Викторовны, берет грабли и начинает активно работать. Через 20 минут грабли ломаются.
Нет, с ними нельзя нормально. Только по-доброму начинаешь, они начинают обманывать, вот ушел час назад. Где? Вот они стараются обмануть, где? Я уже с такими клиентами поработала, что меня уже трудно обмануть, восклицает она.
Периодически осужденные пропадают из вида.
Владимир, 51 год, 200 часов.
Владимир работает слесарем на РЖД и получает, с его слов, 70 тысяч. Ехал из сада, остановили инспекторы ГИБДД. Подчеркивает, что из Екатеринбурга.
Дело в том, что я себя чувствовал очень хорошо, но хлопок был. Вот и все. Остановили, да, конечно, показало, — говорит он, активно жестикулируя.
Человек ответственный, на работу поехал, а маршрутки не ходят, — улыбается Григорий.
Приговор Владимир считает крайне негуманным. Ведь его, в отличие от всех остальных, наказали трижды: лишили прав на два года, выписали штраф в 50 тысяч и заставили отрабатывать. Говорит, что легче отсидеть.
Так надо было руку поднять и сказать судье, чтоб посадили, — говорит Людмила Викторовна.
Вот сейчас я без прав, без руля. Я больше пить буду. Меня хотя бы руль в чем-то останавливал. Так у меня семья еще есть, у меня четверо детей. Мне их кормить надо!отвечает Владимир.
Работа, со слов мужчин, нетяжелая. Зимой они охраняют ленточку, ограждающую место уборки снега с крыши, чистят дворы. Осенью метут листву. Но есть один вид деятельности, о котором повторяют несколько раз, — уборка контейнерных площадок с мусором. В разговор вступает еще один экс-осужденный.
Все стесняются. И я стеснялся. Представляете, я сам живу в центре города, и меня с граблями увидят. Или на помойке. Сейчас таких до фига. Приходят: я не я. Ничего. Пара недель прошла, он только в путь, добавит затем Евгений.
Евгений уже исполнил свое наказание и остался работать в управляющей компании дворником. Осудили, так как третий раз попался пьяным за рулем. На вид ему около 35 лет, имеет высшее педагогическое образование, раньше работал учителем, затем инженером на заводе. Сейчас живет с мамой, сдает несколько квартир и работает дворником ради удовольствия.
Представляете, вы пришли в коллектив, где один дебил, второй еще что-нибудь. Просто никуда. Здесь поговорить даже не с кем. Я хороший мальчик. У меня приличная семья. Какой из меня учитель, меня самого еще учить надо. Я же безголовый был, без тормозов, говорит Евгений.
Среди осужденных он пользуется особым авторитетом, учит их жизни и рассказывает о своих успехах. Мужчине действительно есть чем гордиться: он не пьет около двух лет и уже полгода может получить водительское удостоверение, но принципиально не идет, так как «не тянет».
Я, когда бухал, у меня тоже друзья все были. Не пью года два, наверное. Я всем утверждал, что это мои друзья. А как пить перестал, так все друзья исчезли, скажет он в дальнейшем бывшему наркоману Антону.
После отработки употреблять алкоголь перестал. На вопрос — Исправило ли вас наказание? — отвечает с улыбкой:
Да не, там не наказание, там, можно сказать, край уже пришел. Или в тюрьму идти, или исправляться. Нечего там делать.
Как только Людмила Викторовна подходит к нам, Григорий и Владимир присаживаются на забор. Женщина возвращается и стоит возле них. Наше общение с осужденными заканчивается рассуждением о колониях. У них есть теория, что представителям власти выгодно «не кормить и обувать 10 лет, а давать домашний арест или обязательные работы». От комментариев воздерживается только Григорий, который неоднократно находился в местах лишения свободы. В конце разговора он добавляет:
Вот оказались бы мы с вами сейчас в одной камере, я бы вам все подробно рассказал.
14 декабря 2021 год.
Уборка снега. Отрабатывают пять человек: Дмитрий (хранение наркотиков, 400 часов отработки), Антон, Максим и уже знакомые Евгений и Владимир. Дмитрия через час после начала отработки найти так и не удалось.
Антон, 20 лет, 250 часов.
Антон получил уголовное наказание за хранение наркотиков. Попался с 0,75 грамма: немного не хватило до второй части и реального срока. Употреблять он начал в 19 лет: «Сначала шишки, затем соль». Оставался на второй год, поэтому девять классов окончил в 17 лет, затем поступил в техникум, откуда отчислили, с его слов, из-за судебных разбирательств и отработки.
Друг, с которым я общался, поднял сверток и дал мне его в руки. Мы прошли метров 200, а там полиция. Они повылетали, меня схватили, демонстративно наручники на меня надели,рассказывает он.
После задержания молодого человека привезли в изолятор временного содержания, где он должен был провести 48 часов. Однако отпустили его через сутки, так как у него поднялась температура и появились сопутствующие симптомы ОРВИ.
И начальник отдела после того, как я сутки переночевал в отделе, сказал, чтобы меня везли в больницу, сходили со мной на прием по месту жительства. Они отказались, рассказал Антон.
За хранение наркотиков ему присудили 250 часов отработки.
Рады, что не сели?
Конечно, — отвечает на мой вопрос Антон. — Мама переживала сильно.
Наркотики, с его слов, он больше не употреляет. За время отработки был один прогул, причину которого вспомнить не смог.
Максим, 55 лет, 150 часов.
Осудили Максима, с его слов, за уклонение от алиментов и за штрафы. Сумма долга к моменту уголовного преследования была около одного миллиона рублей. Работать мужчина не собирается, так как зарплаты низкие, а работы особо нет.
10 тысяч — за это нормально работать? задается вопросом он.
У Максима восьмилетняя дочь, которая живет с бабушкой, которая и подала на алименты. Жена, с его слов, где-то гуляет. В дальнейшем мужчина собирается вернуть долг, а управляющая компания, где он отрабатывает, предлагает ему остаться работать дворником. Наказанием в виде часов отработки мужчина вполне доволен.
Не сидишь же, а гуляешь.
Об еще одной осужденной нам удалось узнать из разговора с инспекторами уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН. Во время нашего пребывания им принесли очередное постановление суда.
— Пять раз обязательных работ. И опять она не явилась.
— Какие она преступления совершает? — спрашивает корреспондент TagilCity.ru.
— 158 (прим. — кража). Заходит в магазин сетевой, коньяк ворует, сыр, шампунь, бальзам для волос. Конфеты эти «Мерси» очень популярны.
— Она не работает?
— Употребляет наркотические вещества. Был суд по замене обязательных работ на лишение свободы, но она вместо того, чтобы идти на судебное заседание, пошла в магазин «Райт» и своровала там коньяк. То есть мы сидим, ее ждем: судья, прокурор, адвокат. А она идет и ворует этот коньяк. Или находилась на больничном, пришла на прием и у женщины из сумки украла телефон. Когда сдавали флюорографию, одна раздевалась, вторая одевалась.
Осужденную женщину в итоге посадили, в дальнейшем суд рассмотрит преступления, которые она совершила, и, вполне вероятно, назначит реальный срок.
На конец ноября 2021 года уголовное наказание в виде обязательных работ получили 213 тагильчан, из них 4 несовершеннолетних. Часы отработки на лишение свободы заменили 18 осужденным. 22 преступника уклонились от наказания, 11 из них были объявлены в розыск. Другие статистические данные и репортаж из уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН — в следующем материале TagilCity.ru.