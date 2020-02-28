Свердловский суд начал процедуру банкротства экс-депутата Игоря Плаксина

В частности, в отношении него введена процедура реструктуризации долгов. Такое решение было принято по заявлению Примсоцбанка, перед которым у Плаксина долг в размере 77 миллионов рублей.

Дело о банкротстве Игоря Плаксина было начато Примсоцбанком в 2018 году из-за полученного кредита подконтрольной ему компанией «Стройуниверсал». Общая сумма долга составляла 300 миллионов рублей. Позднее процедура была прекращена, так как сторонам удалось договориться о выплате долга. Так, бывший депутат должен был к 30 июля и 30 сентября 2019 года выплатить по 18 миллионов рублей, а остатки долга — к 26 декабря. Однако он нарушил условия, в связи с чем Примсоцбанк подал иск о возобновлении процедуры банкротства.

Согласно материалам суда, почти 215 миллионов рублей от суммы долга были перечислены Примсоцбанку администрацией Екатеринбурга в качестве оплаты муниципальной гарантии по кредиту, которая была предоставлена Плаксину.