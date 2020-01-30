Свердловский суд возобновит банкротство экс-депутата Игоря Плаксина
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Примсоцбанка о возобновлении банкротства экс-депутата Игоря Плаксина, сообщает Znak.
Судом Свердловской области было удовлетворено заявление Примсоцбанка о расторжении мирового соглашения, подписанного с бывшим депутатом Екатеринбургской городской думы, застройщиком Игорем Плаксиным. Также удовлетворено заявление о возобновлении банкротства.
Банкротство экс-депутата Игоря Плаксина было начато в 2019 году Примсоцбанком. Причиной стал кредит, который не выплатила компаний «Стройуниверсал», подконтрольная Плаксину. В общей сложности сумма долга составляет примерно 300 миллионов рублей. По условиям мирового соглашения экс-депутат должен был выплатить банку два раза по 18 миллионов рублей, а затем, 26 декабря 2019 года внести остаток средств.
Также на Игоря Плаксина было заведено два уголовных дела по статье «Мошенничество». Он занимался жилищным строительством и привлекал средства граждан. Свои обязательства по договорам он не выполнид.