Свердловский суд возобновит банкротство экс-депутата Игоря Плаксина

Судом Свердловской области было удовлетворено заявление Примсоцбанка о расторжении мирового соглашения, подписанного с бывшим депутатом Екатеринбургской городской думы, застройщиком Игорем Плаксиным. Также удовлетворено заявление о возобновлении банкротства.

Банкротство экс-депутата Игоря Плаксина было начато в 2019 году Примсоцбанком. Причиной стал кредит, который не выплатила компаний «Стройуниверсал», подконтрольная Плаксину. В общей сложности сумма долга составляет примерно 300 миллионов рублей. По условиям мирового соглашения экс-депутат должен был выплатить банку два раза по 18 миллионов рублей, а затем, 26 декабря 2019 года внести остаток средств.