В Екатеринбурге появится Дворец дзюдо за один миллиард рублей к Универсиаде-2023

На строительство планируется выделить из областного бюджета более одного миллиарда рублей.

Согласно документации, к 1 июня должны быть завершены проектные работы. Для полного завершения строительства отводится 33 месяца с момента, как будет заключен контракт. Планируется, что площадь готового здания составит 15,6 тысяч квадратных километров.

На первом этаже здания расположится паркинг и входная группа, на втором — залы для тренировок и соревнований, а также раздевалки и комнаты для тренеров. На третьем планируется разместить тренажерный зал и вход на трибуны.