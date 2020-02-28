В Екатеринбурге появится Дворец дзюдо за один миллиард рублей к Универсиаде-2023
Управление капитального строительства Свердловской области ищет подрядчика, который к Универсиаде-2023 построит в Екатеринбурге Дворец дзюдо. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.
На строительство планируется выделить из областного бюджета более одного миллиарда рублей.
Согласно документации, к 1 июня должны быть завершены проектные работы. Для полного завершения строительства отводится 33 месяца с момента, как будет заключен контракт. Планируется, что площадь готового здания составит 15,6 тысяч квадратных километров.
На первом этаже здания расположится паркинг и входная группа, на втором — залы для тренировок и соревнований, а также раздевалки и комнаты для тренеров. На третьем планируется разместить тренажерный зал и вход на трибуны.
Сами трибуны рассчитаны на 1631 зрителя в стационарном отсеке и еще 880 вместит раздвижной. Фасад здания будет сделан в японском стиле — на входе расположатся тории и фонтан, а позади — парк.