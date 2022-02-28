Обокравший возлюбленную на 40 тысяч мужчина задержан под Екатеринбургом

Обокравший возлюбленную на 40 тысяч мужчина задержан под Екатеринбургом
Обокравший возлюбленную на 40 тысяч мужчина задержан под Екатеринбургом
Сегодня, 12:24ОбществоФото: 1MI
Мужчину поймали полицейские под Екатеринбургом. Мужчина познакомился с женщиной через интернет, признался ей в любви и переехал к ней. После этого он ее обокрал и скрылся.

В течение месяца молодые люди общались при помощи мессенджеров, а через некоторое время договорились о встрече. Мужчина был вежлив и постоянно говорил комплименты. Девушка доверилась новому знакомому и предложила пожить у нее, сообщили в МО МВД «Верхнепышминский».

Вместе возлюбленные прожили две недели, а потом мужчина пропал, а вместе с ним ноутбук и золотые украшения. Он все это продал и ненадолго заглянул к девушке, чтобы поздравить с Днем влюбленных. Он подарил ей букет цветов, купленный на вырученные средства, а потом перестал выходить на связь.

Оказалось, что это уже не первый случай. Полицейские нашли задержанного в федеральном розыске, он бежал в Свердловскую область из Ярославля и имеет судимости за подобные преступления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

Сюжеты:
Екатеринбург
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