Обокравший возлюбленную на 40 тысяч мужчина задержан под Екатеринбургом

В течение месяца молодые люди общались при помощи мессенджеров, а через некоторое время договорились о встрече. Мужчина был вежлив и постоянно говорил комплименты. Девушка доверилась новому знакомому и предложила пожить у нее, сообщили в МО МВД «Верхнепышминский».
Вместе возлюбленные прожили две недели, а потом мужчина пропал, а вместе с ним ноутбук и золотые украшения. Он все это продал и ненадолго заглянул к девушке, чтобы поздравить с Днем влюбленных. Он подарил ей букет цветов, купленный на вырученные средства, а потом перестал выходить на связь.
Оказалось, что это уже не первый случай. Полицейские нашли задержанного в федеральном розыске, он бежал в Свердловскую область из Ярославля и имеет судимости за подобные преступления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.