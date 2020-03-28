Вирусолог призвал россиян не ездить на дачу во время недели карантина

По мнению Викулова, те, кто уедет на дачи, будут находиться далеко от медучреждений. В случае экстренной ситуации дачникам не смогут своевременно оказать медицинскую помощь.

Лечебные мероприятия эффективны именно в первые часы от момента появления симптомов, пояснил вирусолог.

Также Викулов отметил, что при возвращении домой, уехавшие могут столкнуться с проблемой прохождения санитарных кордонов.

Напомним, что по распоряжения президента в России с 28 апреля по 5 марта объявлен карантин из-за коронавируса.