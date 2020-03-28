Вирусолог призвал россиян не ездить на дачу во время недели карантина
Сегодня, 10:37ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Россиян призвали не уезжать на дачи во время «карантинных» каникул. Об это сообщил вирусолог Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Сюжеты: Коронавирус
По мнению Викулова, те, кто уедет на дачи, будут находиться далеко от медучреждений. В случае экстренной ситуации дачникам не смогут своевременно оказать медицинскую помощь.
Лечебные мероприятия эффективны именно в первые часы от момента появления симптомов, пояснил вирусолог.
Также Викулов отметил, что при возвращении домой, уехавшие могут столкнуться с проблемой прохождения санитарных кордонов.
Напомним, что по распоряжения президента в России с 28 апреля по 5 марта объявлен карантин из-за коронавируса.
Карта распространения коронавируса в России
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