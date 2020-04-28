Больше 18 тысяч человек подписали петицию против закрытия НИИ ОММ в Екатеринбурге
Сегодня, 15:39ОбществоФото: pixabay.com
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Больше 18 тысяч человек за сутки подписали петицию, адресованную правительству РФ с просьбой не отдавать Уральский НИИ охраны материнства и младенчества под госпиталь для лечения больных коронавирусом. Она размещена на сайте Change.org.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список учреждений, которые должны быть перепрофилированы для лечения больных COVID-19. В него попал и Уральский НИИ ОММ. В новом статусе учреждение должно начать работать с 1 мая.
В защиту учреждения вчера была создана петиция, с просьбой не перепрофилировать учреждение. Кроме того, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил Михаила Мишустина исключить НИИ ОММ из списка больниц для пациентов с коронавирусом. Он объяснил это тем, что это единственное учреждение в регионе способное оказать полный спектр внутриутробных хирургических операций на плоде.
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