Больше 18 тысяч человек подписали петицию против закрытия НИИ ОММ в Екатеринбурге

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список учреждений, которые должны быть перепрофилированы для лечения больных COVID-19. В него попал и Уральский НИИ ОММ. В новом статусе учреждение должно начать работать с 1 мая.

В защиту учреждения вчера была создана петиция, с просьбой не перепрофилировать учреждение. Кроме того, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил Михаила Мишустина исключить НИИ ОММ из списка больниц для пациентов с коронавирусом. Он объяснил это тем, что это единственное учреждение в регионе способное оказать полный спектр внутриутробных хирургических операций на плоде.