В Екатеринбурге депутаты выступили против передачи хосписа для больных COVID-19

Об этом заявил начальник горздрава Денис Демидов во время своего доклада на заседании оперштаба 28 апреля.

Вице-мэр по социальным вопросам Дмитрий Баранов пояснил, что выбор данного объекта обусловлен тем, что в нем имеются изолированные боксы. Кроме того, трехэтажный корпус имеет имеет отдельные палаты. Для подготовки к работе в условиях пандемии коронавируса к ним был подведен кислород. В учреждение также поступило 14 аппаратов ИВЛ, которые впоследствии планируется сохранить для лечения паллиативных пациентов.

Денис Демидов уточнил, что все пациенты хосписа на данный момент выписаны и находятся на дому. Им также оказывается медицинское обслуживание.

Депутат Михаил Матвеет заявил, что предпринятый шаг неверен, так как отделение было «отобрано» у людей, которые не способны о себе позаботиться. Его поддержал депутат Дмитрий Сергин.