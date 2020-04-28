В Свердловской области с подозрением на COVID-19 изолированы 47 полицейских
Сегодня, 10:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области 47 полицейских находятся под наблюдением медиков, так как у них подозревают коронавирус, сообщает E1 со ссылкой на заместителя начальника областного управления МВД Александра Постовалова.
Сюжеты: Коронавирус
Кроме того, у троих сотрудников МВД анализ показал положительный результат.
Ранее стало известно, что в регионе 11 врачей заразились коронавирусом.
По последним данным в Свердловской области количество зараженных инфекцией составляет 454 человека. В общей сложности по России подтверждено более 87 тысяч случаев заболевания.
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