До пяти лет колонии грозит проломившему череп медику «скорой помощи» екатеринбуржцу

Женщине-врачу, приехавшей на вызов, уралец проломил кости черепа, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области. 12 декабря медик по ошибке постучала в квартиру обвиняемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Тем самым женщина разбудила его, после чего мужчина напал на нее. В результате врач получила перелом нижней стенки правой орбиты глаза со смещением, ушиб головного мозга и гематомы лица.