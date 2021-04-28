До пяти лет колонии грозит проломившему череп медику «скорой помощи» екатеринбуржцу

До пяти лет колонии грозит проломившему череп медику «скорой помощи» екатеринбуржцу
До пяти лет колонии грозит проломившему череп медику «скорой помощи» екатеринбуржцу
Сегодня, 19:51ОбществоФото: 1mediainvest.ru
До пяти лет колонии грозит жителю Екатеринбурга, который в декабре 2020 года избил врача скорой медицинской помощи.

Женщине-врачу, приехавшей на вызов, уралец проломил кости черепа, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области. 12 декабря медик по ошибке постучала в квартиру обвиняемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Тем самым женщина разбудила его, после чего мужчина напал на нее. В результате врач получила перелом нижней стенки правой орбиты глаза со смещением, ушиб головного мозга и гематомы лица.

В отношении екатеринбуржца было заведено уголовное дело по статье 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением последним служебной деятельности, из хулиганских побуждений).

Напомним, изначально дело собирались возбуждать по статье 115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью). По данной статье мужчина уже имел судимость ранее. Однако, как показало заключение медиков, женщина получила вред здоровья средней степени тяжести.

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Екатеринбург
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