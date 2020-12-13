В Екатеринбурге полиция завела уголовное дело на сломавшего нос врачу мужчину

Напомним, инцидент произошел 12 декабря. Врач приехала на вызов к ребенку в многоквартирный дом. Женщина по ошибке позвонила не в ту квартиру. Нетрезвому жильцу не понравилось, что его побеспокоили без причины. Он набросился на женщину, избил и сломал нос. В полицию обратились соседи дебошира.