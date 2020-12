В Екатеринбурге полиция завела уголовное дело на сломавшего нос врачу мужчину

В Екатеринбурге на местного жителя, избившего и сломавшего нос женщине-врачу, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

По части 2 статьи 112 УК РФ «Причинение вреда здоровью средней тяжести человеку, исполнявшему служебные обязанности,отметил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Первоначально дело собирались возбуждать по статье 115 «Причинение легкого вреда здоровью», сообщает Е1. По данной статье мужчина уже имел судимость ранее. Однако, как показало заключение медиков, женщина получила вред здоровья средней тяжести. В связи с этим, подозреваемому, которого уже взяли под стражу, грозит до трех лет лишения свободы. Напомним, инцидент произошел 12 декабря. Врач приехала на вызов к ребенку в многоквартирный дом. Женщина по ошибке позвонила не в ту квартиру. Нетрезвому жильцу не понравилось, что его побеспокоили без причины. Он набросился на женщину, избил и сломал нос. В полицию обратились соседи дебошира. Позвонила не в ту квартиру: в Екатеринбурге пьяный мужчина сломал нос женщине-врачу

