Дополнительные отделения для выплат клиентам банка «Нейва» откроются на Урале

Дополнительные отделения для выплат клиентам банка «Нейва» откроются на Урале
Дополнительные отделения для выплат клиентам банка «Нейва» откроются на Урале
Сегодня, 22:34ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Нейва» банк «Открытие» решил расширить сеть отделений на территории Свердловской области, сообщает пресс-служба банка «Открытие».

Помимо действующих отделений дополнительные точки обслуживания с 29 апреля появятся в Заречном, Лесном, Первоуральске, Каменске-Уральском и Серове.

Отмечается, что частные клиенты и индивидуальные предприниматели могут записаться через сайт банка, а юридические лица имеют возможность обратиться в банк без предварительной записи.

Напомним, 26 апреля клиенты банка «Нейва» выстроились в очередь у банка «Открытие» в Нижнем Тагиле. Жители жаловались на долгое ожидание и уходили, когда понимали, что получение выплат займет много времени.

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