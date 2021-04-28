Дополнительные отделения для выплат клиентам банка «Нейва» откроются на Урале

Помимо действующих отделений дополнительные точки обслуживания с 29 апреля появятся в Заречном, Лесном, Первоуральске, Каменске-Уральском и Серове.
Отмечается, что частные клиенты и индивидуальные предприниматели могут записаться через сайт банка, а юридические лица имеют возможность обратиться в банк без предварительной записи.
Напомним, 26 апреля клиенты банка «Нейва» выстроились в очередь у банка «Открытие» в Нижнем Тагиле. Жители жаловались на долгое ожидание и уходили, когда понимали, что получение выплат займет много времени.