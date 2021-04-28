Офицер Росгвардии получил 14 лет колонии за изнасилование ребенка в Перми

Дополнительно мужчине назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, также он лишился воинского звания «лейтенант», пишет Ура.ру со ссылкой на Пермский гарнизонный военный суд. Приговор не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован в течение десяти дней.
Инцидент произошел в августе 2020 года в Орджоникидзевском районе Перми. Изнасилование служащий Росгвардии совершил во время отпуска в одном из домов частного сектора. Гособвинитель обратился с просьбой к суду приговорить мужчину к 20 годам лишения свободы.
Напомним, сотрудники полиции разыскивают мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку из Лесного. 15 апреля школьница покончила с собой.