Офицер Росгвардии получил 14 лет колонии за изнасилование ребенка в Перми

Офицер Росгвардии получил 14 лет колонии за изнасилование ребенка в Перми
Офицер Росгвардии получил 14 лет колонии за изнасилование ребенка в Перми
Сегодня, 19:31ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Офицер Росгвардии был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за изнасилование ребенка.

Дополнительно мужчине назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, также он лишился воинского звания «лейтенант», пишет Ура.ру со ссылкой на Пермский гарнизонный военный суд. Приговор не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован в течение десяти дней.

Инцидент произошел в августе 2020 года в Орджоникидзевском районе Перми. Изнасилование служащий Росгвардии совершил во время отпуска в одном из домов частного сектора. Гособвинитель обратился с просьбой к суду приговорить мужчину к 20 годам лишения свободы.

Напомним, сотрудники полиции разыскивают мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку из Лесного. 15 апреля школьница покончила с собой.

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