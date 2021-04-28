Первомайский салют отменен в Нижнем Тагиле

Об отмене праздничного фейерверка, который должен был озарить небо над Нижним Тагилом вечером 1 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации. Там сослались на указ губернатора Евгения Куйвашева, который отменил шествия в честь День Весны и Труда в Свердловской области, сообщает АН «Между строк».