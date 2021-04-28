Первомайский салют отменен в Нижнем Тагиле

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Об отмене праздничного фейерверка, который должен был озарить небо над Нижним Тагилом вечером 1 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации. Там сослались на указ губернатора Евгения Куйвашева, который отменил шествия в честь День Весны и Труда в Свердловской области, сообщает АН «Между строк».
При этом известно, что салют 9 мая в Нижнем Тагиле все же состоится.
Напомним, в 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Нижнем Тагиле пройдет парад военной техники и шествие. После парада на центральном проспекте состоятся легкоатлетические эстафеты и праздничные концерты. А вечером с Лисьей горы запустят фейерверк.