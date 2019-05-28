РПЦ призвала противников строительства храмов обратить внимание на секс-шопы
Глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков призвал россиян перестать конфликтовать на тему строительства храмов. Об этом пишет ТАСС.
28 мая на пресс-конференции Александр Волков завил, что протестующим следует обратить свое внимание на постоянно открывающиеся секс-шопы и бары.
Они у нас уже на каждом углу висят, такое ощущение, что вся страна только делает, что ходит в эти магазины для взрослых с утра до ночи. Эти вещи общество наше разрушают со всех точек зрения гораздо серьезнее, сказал Волков.
Также, по мнению Александра Волкова, ни один «человек в здравом уме» не пойдет протестовать против строительства храма:
Когда русские люди возмущались строительством храмов? Какой человек в здравом уме и адекватном нравственном состоянии будет противиться строительству церкви?
Вчера патриарх Кирилл назвал подобные протесты «экзотическими».
В Екатеринбурге с 13 мая проходили стихийные акции протеста, когда вокруг площадки у Театра драмы был поставлен забор для строительства храма святой Екатерины. Горожане были недовольны выбранным местом для возведения храма. Конфликтующие стороны смогло примирить предложение Владимира Путина о проведении опроса о месте строительства храма.