РПЦ призвала противников строительства храмов обратить внимание на секс-шопы

28 мая на пресс-конференции Александр Волков завил, что протестующим следует обратить свое внимание на постоянно открывающиеся секс-шопы и бары.

Они у нас уже на каждом углу висят, такое ощущение, что вся страна только делает, что ходит в эти магазины для взрослых с утра до ночи. Эти вещи общество наше разрушают со всех точек зрения гораздо серьезнее, сказал Волков.

Также, по мнению Александра Волкова, ни один «человек в здравом уме» не пойдет протестовать против строительства храма:

Когда русские люди возмущались строительством храмов? Какой человек в здравом уме и адекватном нравственном состоянии будет противиться строительству церкви?

Вчера патриарх Кирилл назвал подобные протесты «экзотическими».