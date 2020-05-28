В Тагиле культурно-познавательный зоопарк находится на грани выселения из-за пандемии

В связи с очередным продлением карантина до 1 июня у нашего зоопарка заканчиваются продукты для животных! За это время скопилась огромная сумма арендных платежей, поэтому нам не то что есть нечего будет, а просто вместе с животными нас могут выставить из занимаемого нами помещения! написано на странице культурно-познавательного зоопарка в социальной сети.

Как рассказали TagilCity.ru представители зоопарка, третий месяц они не работают и выживают только благодаря поддержке тагильчан.

Вот уже третий месяц как мы закрыты, но животные, они для нас, как дети и постоянно их необходимо кормить, поить, оказывать ветеринарные услуги, ухаживать за ними! Также как мина замедленного действия тикают арендные платежи, наш арендодатель — частное лицо, очень хороший человек, он всё это время молчал, но у него тоже есть свои обязательства, терпение на исходе, и мы боимся, что нас могут просто выселить из занимаемого помещения и эта мысль приводит в ужас,рассказали TagilCity.ru в зоопарке.