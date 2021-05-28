Полицейские по делу Голунова приговорены к 5, 8 и 12 годам тюрьмы в Москве

Полицейские по делу Голунова приговорены к 5, 8 и 12 годам тюрьмы в Москве
Полицейские по делу Голунова приговорены к 5, 8 и 12 годам тюрьмы в Москве
Сегодня, 15:44ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Полицейских, подбросивших наркотики журналисту «Медузы» Ивану Голунову, приговорили к 5, 8 и 12 годам тюрьмы в Москве.

В Мосгорсуде вынесены приговоры бывшим заместителю начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорю Ляховцеву и трем его подчиненным Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову и Максиму Уметбаеву, сообщает «Коммерсант».

Главу отдела наркоконтроля приговорили к 12 годам лишения свободы, а трех других экс-полицейских — к 8 годам тюрьмы.

Наименьший срок получил Денис Коновалов — 5 лет лишения свободы. Он признал свою вину в суде.

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, якобы у журналиста при себе были свертки с белым веществом. А в начале января 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые задержали журналиста и подбросили ему запрещенные вещества.

Сюжеты:
Екатеринбург
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