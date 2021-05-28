Полицейские по делу Голунова приговорены к 5, 8 и 12 годам тюрьмы в Москве

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, якобы у журналиста при себе были свертки с белым веществом. А в начале января 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые задержали журналиста и подбросили ему запрещенные вещества.