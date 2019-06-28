На главу полиции Первоуральска завели новое уголовное дело
Сегодня, 16:58ОбществоФото: ГУ МВД России по Свердловской области
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В отношении главы полиции Первоуральска Олега Грехова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки в 900 тысяч рублей, сообщает портал Е1.
По версии источника Е1, взятку Грехов получил от Мирасова в 2017 году. Деньги предназначались для того, чтобы подчиненные главы полиции возбудили дело против некого Малейкина.
Сам же Малейкин, по словам источника, уехал сначала в Китай, затем в Таиланд, когда узнал, что его обвиняют в мошенничестве.
Напомним, Олега Грехова задержали в ноябре 2018 года по обвинению в получении взятки. Позже начальника отправили под домашний арест. В настоящий момент ему запрещено общаться с фигурантами уголовного дела.
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