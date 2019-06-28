На главу полиции Первоуральска завели новое уголовное дело

По версии источника Е1, взятку Грехов получил от Мирасова в 2017 году. Деньги предназначались для того, чтобы подчиненные главы полиции возбудили дело против некого Малейкина.

Сам же Малейкин, по словам источника, уехал сначала в Китай, затем в Таиланд, когда узнал, что его обвиняют в мошенничестве.