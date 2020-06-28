Сеть водоснабжения и пожаротушения для ТЦ в Нижнем Тагиле обойдется в 2 млн рублей
«Водоканал-НТ» объявил конкурс на выполнение работ по строительству сети водоснабжения для пожаротушения торгового центра, расположенного на пересечении улиц Фестивальная — Кулибина. Согласно карте, на данном участке находится ТЦ «Южный».
Стоимость работ составляет 2 320 549,20 рублей. Они должны быть выполнены до 1 сентября 2020 года.
Подрядчику предстоит построить трубопроводы для жидкостей и газа, а также провести инженерные коммуникации для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
Заявки потенциальные исполнители могут подать до 6 июля, а итоги будут подведены 10 июля 2020 года.
Ранее ООО «Водоканал-НТ» объявило конкурс по поиску подрядчика для выполнения работ по модернизации напорного канализационного коллектора длиной 950 метров от насосной станции на улице Верхняя Черепанова до камеры гашения на улице Космонавтов, 116 в Нижнем Тагиле. Максимальная стоимость работ составляет 29,5 миллиона рублей. Подача заявок была окончена 2 июня. Работы должны быть завершены до 20 ноября 2020 года.