Сеть водоснабжения и пожаротушения для ТЦ в Нижнем Тагиле обойдется в 2 млн рублей

Стоимость работ составляет 2 320 549,20 рублей. Они должны быть выполнены до 1 сентября 2020 года.

Подрядчику предстоит построить трубопроводы для жидкостей и газа, а также провести инженерные коммуникации для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Заявки потенциальные исполнители могут подать до 6 июля, а итоги будут подведены 10 июля 2020 года.