У режиссера сломана кисть. Собчак намерена подать в суд после нападения в монастыре
Ведущая Ксения Собчак рассказала, что подаст иски в суд после потасовки в Среднеуральском женском монастыре, которая произошла 27 июня. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам Собчак, она и члены ее съемочной группы написали заявления в полицию и сняли побои.
Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу, написала журналистка.
Режиссер Сергей Ерженков, который был в монастыре вместе с Собчак, получил перелом кисти.
Напомним, вчера ведущая заявила, что на нее напали, когда она находилась в Среднеуральском женском монастыре со своей командой. Она хотела побеседовать со схиигуменом Сергием, который находится под церковным судом за высказывания, касающихся пандемии. В епархии, комментируя произошедшее, пояснили, что призывали журналистов не нагнетать обстановку в монастыре из-за сложившейся там нездоровой обстановки. Затем Собчак опубликовала видео, на котором видно, как одна из монахинь хватает ее за кофту.