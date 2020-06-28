У режиссера сломана кисть. Собчак намерена подать в суд после нападения в монастыре

Напомним, вчера ведущая заявила, что на нее напали, когда она находилась в Среднеуральском женском монастыре со своей командой. Она хотела побеседовать со схиигуменом Сергием, который находится под церковным судом за высказывания, касающихся пандемии. В епархии, комментируя произошедшее, пояснили, что призывали журналистов не нагнетать обстановку в монастыре из-за сложившейся там нездоровой обстановки. Затем Собчак опубликовала видео, на котором видно, как одна из монахинь хватает ее за кофту.