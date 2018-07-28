20 тысяч рублей за путевку в детсад: екатеринбуржцы попались на уловку мошенницы

Екатеринбуржцы намеревались отдать своего двухлетнего ребёнка в детский сад, который бы располагался поближе к дому. Обращения в управление образования не помогли, поэтому супруги решили обратиться к женщине, которую нашли в соцсетях. Сначала пара не обратила внимание на то, что работа ведётся строго дистанционно.

Она предложила купить путёвку в интересующий нас детсад за 20 тысяч рублей. Мы созвонились и договорились, что платим деньги, а она нам предоставляет документы. Во вторник днём муж поехал в районное управление образования на встречу с ней. Но потом она написала, что не может выйти, и сказала перечислить деньги на два счёта через QIWI-кошелёк. После того, как муж отправил ей всю сумму, эта женщина просто отключила телефон. И недоступна до сих пор,рассказали обманутые екатеринбуржцы.