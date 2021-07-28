Эксперты заявили о резком увеличении цен на молочную продукцию в Свердловской области

Эксперты заявили о резком увеличении цен на молочную продукцию в Свердловской области
Эксперты заявили о резком увеличении цен на молочную продукцию в Свердловской области
Сегодня, 16:21ОбществоФото: 1МI
К концу года в Свердловской области резко подорожает вся молочная продукция. Эксперты объяснили причины резкого скачка.

По данным экономиста Константина Селянина, рост цен сильнее скажется на молочных продуктах и курице. Это связано в первую очередь с появлением QR-кодов на упаковках.

Он отметил, что стоимость одного QR-кода стоит 60 копеек.

Как отметил владелец Талицкого молочного завода, чтобы нанести код необходимо купить дорогой принтер и сканер, который считывает код. А это стоит колоссальных затрат.

Специалисты также отмечают, что из-за скачка цен на молочную продукцию может снизиться объем потребления.

Напомним, что О дефиците сахара в магазинах сообщают жители разных городов Свердловской области. На дефицит сахара, который внезапно исчез с полок магазинов во многих городах региона, свердловчане жалуются в социальных сетях.

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