Эксперты заявили о резком увеличении цен на молочную продукцию в Свердловской области

По данным экономиста Константина Селянина, рост цен сильнее скажется на молочных продуктах и курице. Это связано в первую очередь с появлением QR-кодов на упаковках.
Он отметил, что стоимость одного QR-кода стоит 60 копеек.
Как отметил владелец Талицкого молочного завода, чтобы нанести код необходимо купить дорогой принтер и сканер, который считывает код. А это стоит колоссальных затрат.
Специалисты также отмечают, что из-за скачка цен на молочную продукцию может снизиться объем потребления.
Напомним, что О дефиците сахара в магазинах сообщают жители разных городов Свердловской области. На дефицит сахара, который внезапно исчез с полок магазинов во многих городах региона, свердловчане жалуются в социальных сетях.