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Лечиться будете сами: свердловские медики обвинили СМИ в подмене терминов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лечиться будете сами: свердловские медики обвинили СМИ в подмене терминов

Сегодня, 15:50Общество
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