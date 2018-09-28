Лечиться будете сами: свердловские медики обвинили СМИ в подмене терминов

После публикации в СМИ подробностей происшествия в Нижнем Тагиле, когда в результате халатности врачей погиб пациент, медицинская палата Свердловской области обвинила журналистов в подмене терминов. Напомним, два хирурга были приговорены к ограничению свободы за причинение смерти по неосторожности.

В письме к СМИ сообщалось, что фраза «хирурги, убившие пациента» является некорректной. По мнению палаты, причины неблагоприятного исхода лечения должны быть установлены в соответствующем порядке, однако замена медицинского термина словом «убийство» «противоречит миссии журналистики в обществе».

Также сотрудники медицинской палаты подчеркивают, что приговор может быть пересмотрен, обвинения – сняты, а «доверие к врачебной деятельности» будет подорвано.