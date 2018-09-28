Свердловчанка заплатит 100 тыс. руб. за фиктивное трудоустройство сына

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Директор Слободо-Туринского культурно-досугового объединения выплатит 100 тыс. рублей за фиктивное трудоустройство сына.
Установлено, что директор бюджетного учреждения культуры в селе Туринская Слобода в сентябре 2017 года фиктивно трудоустроила своего сына, а затем начислила и выплатила ему зарплату и премию за сентябрь и октябрь 2017 года.
Общий ущерб, который понесло «Слободо-Туринское культурно-досуговое объединение», составил 40 тыс. рублей. Кроме того, в результате следствия установлено, что сын подсудимой о своем трудоустройстве не знал.
Суд признал 42-летнего руководителя бюджетной организации виновной в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Слободо-Туринский районный суд учел тот факт, что обвиняемая добровольно возместила ущерб учреждению, и назначил ей штраф в 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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