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Трамвайная экскурсия для пенсионеров состоялась в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трамвайная экскурсия для пенсионеров состоялась в Нижнем Тагиле

Вчера, 16:40ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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