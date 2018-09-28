Трамвайная экскурсия для пенсионеров состоялась в Нижнем Тагиле

Администрация Тагилстроевского района и Центр развития туризма Нижнего Тагила организовали трамвайную экскурсию для пенсионеров и ветеранов, в рамках мероприятий ко Дню пожилого человека.

Трамвай проследовал по улицам Ленинского и Тагилстроевского районов, предоставляя возможность своим пассажирам увидеть обновленный Нижний Тагил: парк «Народный» и ФОК «Президентский».