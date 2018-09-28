Трамвайная экскурсия для пенсионеров состоялась в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:40ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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Экскурсия на трамвае была организована для пенсионеров и ветеранов накануне Дня пожилого человека в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Администрация Тагилстроевского района и Центр развития туризма Нижнего Тагила организовали трамвайную экскурсию для пенсионеров и ветеранов, в рамках мероприятий ко Дню пожилого человека.
Трамвай проследовал по улицам Ленинского и Тагилстроевского районов, предоставляя возможность своим пассажирам увидеть обновленный Нижний Тагил: парк «Народный» и ФОК «Президентский».
Экскурсантам также подарили полиграфию с информацией о туристических маршрутах, сообщает «Тагильский рабочий».
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