Сын барда Новикова потребовал от пайщиков «Бухты Квинс» 83,3 миллиона рублей
Сын Александра Новикова требует вернуть 83,3 миллиона рублей у пайщиков «Бухты Квинс», пишет ЕТВ.
Согласно претензии Новикова-младшего застройщиком была компания «ЭлитСтрой», которую возглавляет он сам. Деньги на строительство должны были инвестировать пайщики, но они собрали на девять миллионов рублей меньше, чем было необходимо. Всего на строительство нужно было потратить 143, 5 миллиона рублей.
Так как денег не хватило, компания обратилась к певцу Александру Новикову, и он инвестировал в строительство 83,3 миллиона рублей. Теперь сын Новикова требует пайщиков вернуть эти деньги. Если они не сделают этого до 10 октября, компания-застройщик обратится в суд.
Председатель ПЖСК «Бухты Квинс» Зиля Булатова пояснила, что если компания желает подать в суд, то пусть подает.
Коттеджный поселок «Бухта Квинс» начали строить еще в 2008 году. Шансонье Александра Новикова обвинили в хищении денег пайщиков. Компания, совладельцем которой был Новиков, получила деньги, а затем заморозила строительство.