Сын барда Новикова потребовал от пайщиков «Бухты Квинс» 83,3 миллиона рублей

Согласно претензии Новикова-младшего застройщиком была компания «ЭлитСтрой», которую возглавляет он сам. Деньги на строительство должны были инвестировать пайщики, но они собрали на девять миллионов рублей меньше, чем было необходимо. Всего на строительство нужно было потратить 143, 5 миллиона рублей.

Так как денег не хватило, компания обратилась к певцу Александру Новикову, и он инвестировал в строительство 83,3 миллиона рублей. Теперь сын Новикова требует пайщиков вернуть эти деньги. Если они не сделают этого до 10 октября, компания-застройщик обратится в суд.

Председатель ПЖСК «Бухты Квинс» Зиля Булатова пояснила, что если компания желает подать в суд, то пусть подает.