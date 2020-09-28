Эксперт проекта «Дебатл: Казань «раскатала» соперников из Нижнего Новгорода

Ребята из Казани приводили такие яркие примеры, как статистика умерших, дедовщина, день сурка, военное образование — образы, которые засели у меня в голове. У Нижнего Новгорода ограничивалось доводами «не служил — не мужик» и «люди меняются»,прокомментировал Дмитрий Уваров, добавив, что его отец служил в спортроте как раз в Нижнем Новгороде.