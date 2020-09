Казань с подавляющим перевесом победила в «Дебатле» с Нижним Новгородом

В пятой игре 1/8 финала проекта «Дебатл» встречались команды Казани и Нижнего Новгорода. На диспут вынесли вопрос, будоражащий российское общество уже не первое десятилетие: «Призывная армия или контрактная?».

Дебатёрам из столицы Татарстана выпало защищать точку зрения, что лишь профессиональная армия может быть эффективной в нынешних условиях. Нижний Новгород принял сторону необходимости сохранения призыва на срочную службу. Капитан казанцев Илья Пеплайкин, по профессии банковский специалист, открывая игру, рассказал: всего год назад он сам проходил срочную службу и с вопросом хорошо знаком изнутри. По его мнению, призывная армия служит, в первую очередь, неиссякаемым источником для коррупции, ведь желающих заплатить за «военник» год от года не убавляется. Второй аргумент — высокая небоевая смертность в рядах Вооруженных сил. За 2016 год, только по официальной статистике, в районе 500 человек погибло. Человек пришел отдавать долг Родине и умер. Цинковый гроб — мама, встречай. Это ненормально,высказался Илья Пеплайкин. Еще один аргумент — низкий, по мнению Казани, уровень подготовки непосредственно по военно-учетным специальностям. Больше трех месяцев для этой подготовки в нынешнем ее виде не требуется, год — это слишком много. Оппонировала Илье и его соратникам почти полностью женская команда, полностью представляющая Мининский университет Нижнего Новгорода — капитан Ангелина Синякова вместе с Александрой Ямщиковой, Аленой Сасовой и второкурсником по имени Лев. В программной речи команда отстаивала тезис, что служба воспитывает дисциплину и порядок в молодых людях и поэтому через нее должны обязательно пройти все. «Люди возвращаются из армии совершенно другими. У меня только вернулся старший брат: ответственный, самостоятельный, уважающий других. Раньше у нас были сложные отношения, теперь мы легко выстраиваем коммуникации. В армии ты хочешь или нет, научишься прислушиваться к другому мнению и уживаться в коллективе», — привела пример Ангелина Сасова. Во втором раунде, где ведущий задавал вопросы, дебатеры из Казани отвечали, хватит ли у страны денег и квалифицированных претендентов для контрактной армии. Нижний Новгород должен был аргументировать в чем польза службы для солдата, у которого нет выбора идти или не идти в армию, и как компенсировать пропущенный на «гражданке» год. В третьем раунде команды обменивались вопросами уже друг другу. Так, команда из Татарстана попросила оппонентов найти практическую пользу, которую можно получить от службы, помимо морального статуса «настоящего мужика», а также — согласны ли они, например, будут отдать долг Родине путем обязательного ухода в «декрет» в 18 лет. В свою очередь, Нижний Новгород поднял вопрос: сможет ли контрактная армия дать достойный отпор в случае крупномасштабного вторжения? По оценке арбитров поединка, безоговорочная победа принадлежала Казани — 56 баллов, Нижний Новгород смог получить только 34. В категориях «аргументация», «полемика» и «артистизм» счёт соответственно составил 19-11, 19-12 и 18-11. Полностью оценки экспертов можно посмотреть здесь (комментарий члена совета ассоциации волонтерских центров России Дарьи Маковецкой) и здесь (комментарий PR-специалиста Дмитрия Уварова). В ¼ финала Казань встретится с победителем пары Ставрополь-Ростов.Подробный список всех участников, расписание игр и правила «Дебатла» можно посмотреть на странице проекта. Video: YouTube-канал "Город55"

