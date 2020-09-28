Казань с подавляющим перевесом победила в «Дебатле» с Нижним Новгородом

Капитан казанцев Илья Пеплайкин, по профессии банковский специалист, открывая игру, рассказал: всего год назад он сам проходил срочную службу и с вопросом хорошо знаком изнутри. По его мнению, призывная армия служит, в первую очередь, неиссякаемым источником для коррупции, ведь желающих заплатить за «военник» год от года не убавляется. Второй аргумент — высокая небоевая смертность в рядах Вооруженных сил.