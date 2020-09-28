Названа причина падения крана во время майского урагана в Екатеринбурге

Названа причина падения крана во время майского урагана в Екатеринбурге

Сегодня, 16:55ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование падения козлового крана во время майского урагана в Екатеринбурге и назвало причины происшествия, пишет E1.

Специалисты сделали вывод, что ветер стал не единственной причиной. Техника была неисправной.

В Ростехнадзоре сообщили, что основной причиной аварии стала эксплуатация крана, который находится в неработоспособном состоянии. В частности, у него был неисправен указатель (сигнализатор) предельной скорости ветра.

В результате предприятие «Акортес» было оштрафовано на 500 тысяч рублей. Кроме того, в ведомстве уточнили, что материалы проверки переданы в следственные органы.

Напомним, происшествие случилось 25 мая во время сильного урагана в Екатеринбурге. Порывы ветра сдвинули кран по рельсам на расстояние 84 метра. После этого он ударился о тупиковые упоры и опрокинулся. В результате погиб крановщик.

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