Названа причина падения крана во время майского урагана в Екатеринбурге

Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование падения козлового крана во время майского урагана в Екатеринбурге и назвало причины происшествия, пишет E1.

Специалисты сделали вывод, что ветер стал не единственной причиной. Техника была неисправной. В Ростехнадзоре сообщили, что основной причиной аварии стала эксплуатация крана, который находится в неработоспособном состоянии. В частности, у него был неисправен указатель (сигнализатор) предельной скорости ветра. В результате предприятие «Акортес» было оштрафовано на 500 тысяч рублей. Кроме того, в ведомстве уточнили, что материалы проверки переданы в следственные органы. Напомним, происшествие случилось 25 мая во время сильного урагана в Екатеринбурге. Порывы ветра сдвинули кран по рельсам на расстояние 84 метра. После этого он ударился о тупиковые упоры и опрокинулся. В результате погиб крановщик. Количество погибших из-за урагана в Свердловской области достигло четырех человек

