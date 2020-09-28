Названа причина падения крана во время майского урагана в Екатеринбурге

Напомним, происшествие случилось 25 мая во время сильного урагана в Екатеринбурге. Порывы ветра сдвинули кран по рельсам на расстояние 84 метра. После этого он ударился о тупиковые упоры и опрокинулся. В результате погиб крановщик.