В Нижнем Тагиле поблагодарили героя на Daewoo Matiz

В Нижнем Тагиле поблагодарили героя на Daewoo Matiz

Сегодня, 13:34ОбществоPhoto: Группа «ЧП Нижний Тагил» во "Вконтакте"
Неравнодушные жители поблагодарили мужчину, который разнял двух дерущихся нетрезвых мужчин, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».

19 сентября у кафе на перекрестке улиц Мира и Газетная произошла драка между двумя нетрезвыми мужчинами.

Проезжавший мимо на Daewoo Matiz тагильчанин, развернулся на перекрестке и помог человеку, которого били.

Драка на перекрестке
Photo:Группа «ЧП Нижний Тагил» во "Вконтакте"

Несмотря на то, что конфликтующих было трое, он смог отстоять «жертву».

Напомним, 17 сентября в баре «Мята» в Екатеринбурге произошла драка. Байкер обвинил бывших соратников в избиении. Он пришел в бар и надеялся на разговор с правой рукой главы клуба «Черные ножи». Однако в результате беседа переросла в драку. По словам мужчины, никто не вмешался в конфликт и ему пришлось самостоятельно вызывать скорую. Теперь ему предстоит операция по установке в череп пластин из металла.

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