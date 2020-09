В Нижнем Тагиле поблагодарили героя на Daewoo Matiz

Неравнодушные жители поблагодарили мужчину, который разнял двух дерущихся нетрезвых мужчин, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».

19 сентября у кафе на перекрестке улиц Мира и Газетная произошла драка между двумя нетрезвыми мужчинами. Проезжавший мимо на Daewoo Matiz тагильчанин, развернулся на перекрестке и помог человеку, которого били. Драка на перекрестке Photo: Группа «ЧП Нижний Тагил» во "Вконтакте" Несмотря на то, что конфликтующих было трое, он смог отстоять «жертву». Напомним, 17 сентября в баре «Мята» в Екатеринбурге произошла драка. Байкер обвинил бывших соратников в избиении. Он пришел в бар и надеялся на разговор с правой рукой главы клуба «Черные ножи». Однако в результате беседа переросла в драку. По словам мужчины, никто не вмешался в конфликт и ему пришлось самостоятельно вызывать скорую. Теперь ему предстоит операция по установке в череп пластин из металла.

