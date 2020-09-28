В Нижнем Тагиле поблагодарили героя на Daewoo Matiz

Напомним, 17 сентября в баре «Мята» в Екатеринбурге произошла драка. Байкер обвинил бывших соратников в избиении. Он пришел в бар и надеялся на разговор с правой рукой главы клуба «Черные ножи». Однако в результате беседа переросла в драку. По словам мужчины, никто не вмешался в конфликт и ему пришлось самостоятельно вызывать скорую. Теперь ему предстоит операция по установке в череп пластин из металла.