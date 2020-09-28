В Нижнем Тагиле поблагодарили героя на Daewoo Matiz

19 сентября у кафе на перекрестке улиц Мира и Газетная произошла драка между двумя нетрезвыми мужчинами.
Проезжавший мимо на Daewoo Matiz тагильчанин, развернулся на перекрестке и помог человеку, которого били.
Несмотря на то, что конфликтующих было трое, он смог отстоять «жертву».
Напомним, 17 сентября в баре «Мята» в Екатеринбурге произошла драка. Байкер обвинил бывших соратников в избиении. Он пришел в бар и надеялся на разговор с правой рукой главы клуба «Черные ножи». Однако в результате беседа переросла в драку. По словам мужчины, никто не вмешался в конфликт и ему пришлось самостоятельно вызывать скорую. Теперь ему предстоит операция по установке в череп пластин из металла.