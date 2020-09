В Нижнем Тагиле найдены пропавшие почти неделю назад 14-летние подростки

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции нашли двух 14-летних подростков, которые ушли из школы 22 сентября, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

На их розыск были ориентированы дежурные наряды. В частности, проводилась проверка мест концентрации несовершеннолетних. В полицию поступали данные, что молодых людей видели на Вагонке. Там и было решено организовать поиски. В результате накануне около 23.00 подростки были задержаны возле дома на проспекте Вагоностроителей, куда они пришли для поиска ночлега. Свой поступок они объяснили тем, что хотели побольше погулять. Установлено, что во время самовольного ухода в отношении мальчиков никаких противоправных действий не совершалось. Напомним, по данным правоохранителей, подростки состоят на учете в комитете по делам несовершеннолетних, часто уходят из дома и ночуют в подъездах. Они учатся в восьмом классе одной из школ в Дзержинском районе. Часто ночуют в подъездах: в Нижнем Тагиле разыскивают двух несовершеннолетних

